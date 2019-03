Gudo, videosorveglianza: salgono a 35 le telecamere

Gudo, videosorveglianza: nuove telecamere in arrivo, salgono a 35 i dispositivi in paese. Impegnate le risorse per l’ingresso nei Fontanili.

In attesa che si definisca il quadro in vista delle elezioni amministrative di primavera, il sindaco Omar Cirulli “piazza” gli ultimi interventi di questo quinquennio in fascia tricolore. E annuncia sui social: “Approvato l’ultimo bilancio di previsione del mandato: presenti risorse per la riqualifica dei giochi nei parchi pubblici e degli spogliatoi al campo sportivo. Impegnate le risorse per entrare nell’Unione di Polizia locale dei Fontanili. Istituito il servizio di assistenza a domicilio per anziani disabili. Confermati ed ampliati tutti gli investimenti su scuola e sociale. Crediamo che il paese sia sulla strada giusta”. Non è tutto: in arrivo anche nuove telecamere che controlleranno i passaggi in via 2 Giugno e XX Settembre, sulla circonvallazione e presso l’ecocentro. “Così facendo – spiega Cirulli – in paese avremo installati 35 dispositivi, che confidiamo possano portare ulteriori notevoli benefici in termini di sicurezza per i cittadini”. TORNA ALLA HOME PAGE PER LE ALTRE NOTIZIE