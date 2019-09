Gudo Visconti cerca un agente di Polizia locale

Gudo Visconti: il Comune ha aperto la procedura di mobilità per un agente di Polizia locale a tempo indeterminato. Bando aperto sino al 15 novembre.

Il Comune di Gudo Visconti ha aperto la procedura di mobilità per un agente di Polizia locale a tempo indeterminato. La selezione è dunque rivolta ad agenti già in servizio in altre realtà e che vogliano trasferirsi nel piccolo Comune dell’Abbiatense. L’inquadramento è nella categoria economica C1, le domande possono essere depositate all’ufficio protocollo del Comune entro le 10 del 15 novembre 2019. Poi, una apposita commissione valuterà le candidature dopo aver preso visione dei curriculum ed aver svolto colloqui finalizzati ad approfondire le competenze ed attitudini professionali. L’avviso di selezione e la domanda di partecipazione sono disponibili sul sito web comunale www.gudo.it. Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’Ufficio personale (02-94.96.17.64 interno 1 – e-mail ragioneria@gudo.it) lunedì, mercoledì e venerdì.

Il Comune di Gudo è attualmente privo di un proprio agente di Polizia locale e si affida alla rete dell'Unione dei Fontanili. Ma per entrare a farne parte – e questa è la motivazione del bando – deve poter mettere a disposizione dell'Unione almeno un agente. Che di fatto sarebbe così assunto a Gudo ma diverrebbe a tutti gli effetti una risorsa a disposizione della più ampia realtà dell'Unione e dei Comuni dell'Abbiatense che la costituiscono.