Gudo Visconti: via Ada Negri diventa a senso unico

Gudo Visconti: via Ada Negri diventerà presto a senso unico. Un provvedimento che giunge a poco tempo di distanza dalla scelta di Stav di spostare la fermata della linea Z555 dal centro del paese alla strada provinciale 30. Spiega una nota ufficiale del Comune: "Si informa la cittadinanza che in via Ada Negri sarà prossimamente attivato il senso unico veicolare, con ingresso consentto da via Fiume, in uscita verso via Antebiago. Ciò si rende necessario in considerazione della ridotta larghezza della carreggiata e soprattutto per mettere maggiormente in sicurezza gli utenti che ragiungono le fermate del bus sulla Strada Provinciale 30". Non è ancora stato reso noto quando entrerà in vigore il provvedimento.