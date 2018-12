Bubbiano vince un bando europeo per l’installazione di hot spot wi-fi gratuiti sul territorio comunale e riceverà 15mila euro di finanziamento.

Hot spot wi-fi gratuiti: 15mila euro dall’Ue a Bubbiano

Quindicimila euro dall’Unione europea a Bubbiano: il piccolo Comune dell’Abbiatense è infatti tra i 224 municipi italiani che hanno ottenuto un finanziamento da Bruxelles nell’ambito del bando wifi4Eu, destinato alla realizzazione di hot spot wi-fi gratuiti sul territorio comunale. Una innovazione tecnologica non da poco. Commenta con entusiasmo il vicesindaco Alessandro Torrini: “ A breve sarà disponibile il progetto dell’infrastruttura wi-fi che verrà realizzata grazie al contributo ottenuto. Personalmente sono molto contento”. Sono stati in totale oltre 13mila i Comuni europei che hanno partecipato al bando, di cui 3mila in Italia. Solo 2.400 hanno ottenuto il semaforo verde per i finanziamenti. TORNA ALLA HOME PAGE PER LE ALTRE NOTIZIE.