Non si ferma l’impegno del MoVimento 5 Stelle Senago contro le vasche di laminazione sul proprio territorio. Ora scrive anche ai ministri.

Relazione sulle vasche ai ministri

I lavori sono completamente fermi per la rinuncia dell’impresa aggiudicataria dell’appalto e, probabilmente, per ragioni molto più serie ancora avvolte dal mistero. “Nelle scorse settimane in Regione Lombardia il nostro gruppo, insieme ai portavoce e amici di Bresso e Milano, hanno partecipato alla stesura di una relazione sul tema Vasche di Laminazione del Seveso, per il Ministro dell’Ambiente Gen. Sergio Costa e delle Infrastrutture Danilo Toninelli. Nella relazione abbiamo indicato tutte le criticità al progetto AIPO, le lettere di forte preoccupazione ambientale della Commissione Petizioni europea e le soluzioni alternative all’insensato consumo di suolo vergine previsto all’interno del Parco delle Groane e del Parco Nord (aree regionali protette). Siamo convinti che questi interventi non eviteranno le esondazioni a Milano, ma anzi metteranno in serie pericolo la salute pubblica. Nei giorni scorsi i consiglieri regionali M5S hanno consegnato la nostra relazione direttamente nelle mani dei ministri”, spiegano i Cinque stelle.

La prospettiva

Ora però per fermare la realizzazione delle vasche servono atti ed azioni dirette ai finanziatori e promotori dell’opera: il Comune di Milano e la Regione Lombardia.