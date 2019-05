«Noi vogliamo dare priorità alla riduzione delle tasse, al lavoro, al commercio e alle medie-piccole imprese, alla semplificazione, alla trasparenza, alla sicurezza, ed alla drastica riduzione dei parcheggi a pagamento, che sono i veri problemi quotidiani delle famiglie lainatesi» – così il Centrodestra si preparano alle elezioni amministrative del 26 maggio, dove sosterrà il candidato del centrodestra unito Maurizio Frezza.

Il centrodestra unito di Arese si prepara con il candidato Frezza

«Qualcuno ci ha insegnato che la libertà non è un principio statico, ma un evento, che la libertà non è, ma accade. Il Centrodestra a Lainate, che tanti hanno osteggiato, e ora temono, è una lista civica di libertà e di democrazia.

Dà l’opportunità di una scelta libera e aumenta la pluralità di voto per i cittadini lainatesi, con la possibilità di riconoscersi nei veri valori del centro-destra. Il Centrodestra a Lainate rappresenta un punto di riferimento e di aggregazione contro i livori di una sinistra camuffata in varie liste civiche, che in questo modo vuole prendere il potere e governare la città di Lainate nei prossimi cinque anni.

Noi vogliamo dare priorità alla riduzione delle tasse, al lavoro, al commercio e alle medie-piccole imprese, alla semplificazione, alla trasparenza, alla sicurezza, ed alla drastica riduzione dei parcheggi a pagamento, che sono i veri problemi quotidiani delle famiglie lainatesi.

Le scelte politiche delle amministrazioni passate non hanno soddisfatto i bisogni dei cittadini di Lainate, contribuendo ad aumentare disagi e sofferenza. Noi vogliamo dare più voce ai valori originari del centro destra, che mettono al centro le persone prima della comunità. Intendiamo guidare la nostra città con un approccio diverso: un modo nuovo di agire e di operare attraverso l’ascolto e l’attenzione alle necessità dei singoli cittadini, con un servizio a tempo pieno del sindaco e della sua giunta. Infatti, è solo con il dialogo permanente e attraverso il continuo ascolto che sarà possibile garantire la migliore soluzione per ogni problematica, offrendo i servizi e le risposte che i nostri cittadini esigono e meritano».