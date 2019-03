Il Comitato per Castano sta pensando in questi giorni se scendere in campo per le elezioni di maggio.

Il Comitato per Castano e la possibilità di una terza lista

Voci di corridoio, come scritto ampiamente sul numero di Settegiorni Legnano-Altomilanese in edicola, vorrebbero che il gruppo sia pronto per creare una terza lista che sia alternativa alla divisione bipartisan che vede in campo Insieme per Castano con Giuseppe Pignatiello e il Patto del Cambiamento con Morena Ferrario.

“Ci hanno chiesto di candidarci”

Alle ipotesi della presentazione di una loro lista alle comunali, risponde il presidente del Comitato, Alberto Moiraghi: “In questo periodo molti cittadini ci hanno esortato a candidarci. Siamo in una fase di riflessione; stiamo pensando in modo attento a questa possibilità e tra poco ci esprimeremo”. Di sicuro qualche risposta in più arriverà nelle prossime setimane.

