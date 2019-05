Oggi, venerdì 3 maggio alle 18.30, a Milano presso Eccellenze Campane in via Cusani 1 (MM Cairoli), è in programma un convegno dedicato al mondo delle professioni dal titolo “Il futuro delle professioni in Lombardia, in Italia, in Europa”.

“Finanziamenti europei per tutti”

Nel corso dell’iniziativa sono previsti la presentazione del libro “Finanziamenti europei per tutti”, manuale d’uso gratuito e senza simboli di partito a cura dell’onorevole Lara Comi, europarlamentare di Forza Italia e vicepresidente del Gruppo PPE, e un dibattito dedicato al tema del futuro delle professioni in Lombardia, in Italia e in Europa.

Con Lara Comi interverranno alcuni professionisti: