Giovedì sera a Bareggio primo Consiglio comunale dopo le elezioni con il giuramento del nuovo sindaco Linda Colombo.

Il discorso del sindaco Linda Colombo

“E’ con grande onore che mi appresto insieme a tutti voi a dare il via in maniera ufficiale a questa legislatura. Ringrazio tutti i cittadini che sia al primo turno sia soprattutto al secondo ci hanno sostenuto, percependo la voglia di cambiamento e di rinnovamento che rappresenta la mia figura e quella della maggioranza che mi onoro di rappresentare.

Vogliamo creare un legame forte tra l’Amministrazione comunale e i cittadini, un’Amministrazione che deve tornare a essere un’alleata dei bareggesi, in grado di creare opportunità per tutti, in grado di mettere al centro della propria azione politica e amministrativa il cittadino. Abbiamo più volte sottolineato che dovrà essere importante dare risposte ai cittadini in modo rapido, equo ed efficiente”.

Angelo Cozzi presidente del Consiglio

I lavori sono poi proseguiti con l’elezione del nuovo presidente del Consiglio comunale. Angelo Cozzi (Lega) è stato il prescelto con nove voti. Tina Ciceri (Pd, 4 voti) sarà la vicepresidente. Raffaella Gambadoro (Bareggio nel cuore) ha ottenuto tre preferenze.

Designati i capigruppo

Saranno Giuseppe Sisti (Lega), Renzo Meda (Forza Italia), Tina Ciceri (Pd), Ermes Garavaglia (Bareggio nel cuore), Flavio Ravasi (5 Stelle) e Monica Gibillini (Bareggio 2013).

Alessandro Fiamma