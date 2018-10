Il governatore Fontana in visita a Rho.

Il governatore Fontana al mercato di Rho

Il politico Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia dal 26 marzo 2018, è in visita al mercato di Rho per la ricorrenza dei suoi 400 anni. Questa mattina, lunedì 1 ottobre, è stato ospite anche della redazione di Settegiorni, in via Castelli Fiorenza, per rispondere ad alcune domande degli alunni della scuola San Carlo di Rho.

Il mercato spegne 400 candeline

Il mercato di Rho compie 400 anni. Per festeggiare questa ricorrenza il governatoreFontana ha deciso di scendere per le vie del centro e fare due chiacchiere con cittadini e commercianti. I festeggiamenti inizieranno alle 9.30 fino alle 18. Il mercato del lunedì è uno dei più grandi Mercati Storici della Lombardia, che si tiene ancor oggi come un tempo in piazza: nel cuore del centro abitato. La sua nascita è testimoniata da un certificato in carta bollata del 14 luglio 1618, come recita una crida del Governo spagnolo Ducato di Milano.

Nel 2009 il mercato rhodense ha ricevuto da Regione Lombardia il prestigioso riconoscimento di mercato di valenza storica e di particolare pregio.

Il programma della giornata