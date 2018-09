Franco Bertarelli aveva già “minacciato” di lasciare il Consiglio per colpa dell’alleanza Lega-Cinque stelle. Poi il leghista aveva preso tempo, ma ora è ufficiale: il leghista storico, ex sindaco, si dimette. Una scelta dettata da ragioni lavorative del noto oculista. I dettagli, venerdì 21 settembre, in edicola.

Dispiaciuto il segretario

“Le dimissioni di Franco Bertarelli dalla carica di Consigliere Comunale per motivi lavorativi costituiscono un’importante perdita non solo per il partito di cui sono orgogliosamente il Segretario cittadino, bensì per l’intero Consiglio Comunale.”, afferma Kevin Bonetti, coordinatore locale del Carroccio.

Il leghista Bertarelli si dimette

“I miei impegni lavorativi risultano essere di mole decisamente superiore rispetto a quanto previsto ai tempi della campagna elettorale per le amministrative.”, afferma Bertarelli, “Impegni che non mi consentono di dedicare all’attività amministrativa il tempo necessario. Ritengo, perciò, che la soluzione più corretta sia quella di lasciare spazio a chi può impegnarsi maggiormente”. Infine Bertarelli fa un in bocca al lupo al suo successore, Antonio Spoto.