Tempo di vacanza, anche per i servizi a favore degli abitanti i Cassinetta di Lugagnano.

Tortora critica l’Amministrazione di Cassinetta durante le vacanze

Tempo di vacanza, anche per i servizi a favore degli abitanti del borgo secondo il segretario di Forza Italia Francesco Tortora. “Mentre l’unica rivendita di pane sarà chiusa dal 13 al 27 agosto per ferie (giustamente meritate), i nostri anziani rimarranno senza pane e le prime necessità alimentari. Mi chiedo il perché l’attuale Amministrazione non abbia trovato una soluzione visto che è l’unica rivendita nel nostro Comune! Complimenti per l’attenzione che avete verso le persone”.

La risposta del sindaco

A rispondere è il sindaco Michele Bona: “Il comune non si sostituisce ai privati e non può essere la.panacea di tutti i mali. La rivendita è sempre stata una e le chiusure estive ci sono sempre state senza che nessuno morisse di fame. Se vuole il sig. Tortora può iscriversi come volontario civico per il sociale e come volontario, come pwr fanno, offrirsi di portare il pane a chi ne ha necessità”