Se qualche sindaco di sinistra si dice pronto (per ora solo a parole) a disattendere una legge dello Stato, il sindaco di Ceriano Laghetto Dante Cattaneo (Lega Nord) accoglie con favore il nuovo Decreto Sicurezza promosso dal ministro Salvini.

“Finalmente lo strumento che molti sindaci attendevano da tempo per arginare l’ingresso incontrollato e senza regole, con pesanti conseguenze sui Comuni, di stranieri che non hanno reali motivi per ottenere asilo politico o protezione internazionale” -dice Cattaneo. Il Decreto Sicurezza – prosegue il sindaco Cattaneo – introduce finalmente quel buon senso che coi precedenti Governi è finora mancato nella gestione dell’immigrazione, fissando regole più restrittive per impedire a molti migranti economici di passare per rifugiati ottenendo una serie di tutele ed agevolazioni non dovute, che creano disparità non solo nei confronti di tanti cittadini italiani in forte difficoltà economica, ma anche nei confronti di molti immigrati regolari che vivono da anni nel nostro Paese e non hanno approfittato delle scorciatoie consentite negli ultimi anni da una legislazione confusa e contraddittoria, sulla quale hanno costruito la loro fortuna vere e proprie imprese economiche mascherate da cooperative di solidarietà”.