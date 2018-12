Il sindaco Yuri Santagostino ci riprova: “Nessuno ci ha regalato la bacchetta magica, certo, ma credo che insieme ai miei compagni di viaggio, lavorando come una squadra, abbiamo ottenuto risultati importanti.”

Il sindaco di Cornaredo, Yuri Santagositino, dopo cinque anni dalla sua prima candidatura ci prova di nuovo. Eletto primo cittadino il 25 maggio 2014, a breve scadrà il suo mandato. Per questo motivo ha deciso di riproporsi come guida cittadina e nel farlo ha scritto una lettera aperta a tutti i cittadini:

“Cinque anni fa, a chi mi chiedeva di spiegare la scelta di candidarmi, io rispondevo che lo facevo per amore. Per amore della mia città. Oggi, cinque anni dopo sono più che mai convinto che questo amore sia ben riposto. Piazza Libertà, il fontanile Giardino, la Chiesa Vecchia, i platani di via Garibaldi: Cornaredo significa casa, per me, e sono davvero orgoglioso di aver avuto il privilegio di amministrarla.

Sono stati cinque anni di entusiasmo, di fatica, di confronto, di arrabbiature e di sorrisi. Fare il sindaco è un’esperienza incredibile: ci sono giorni in cui credi che tutto sia possibile e giorni in cui stringi i pugni per non farti prendere dallo sconforto. Ogni singola ora che ho passato in Comune, però, mi ha dato la certezza che stavo lavorando per il più nobile degli obiettivi: migliorare la vita di tutti i miei concittadini. La certezza che l’impegno che ci stavo mettendo sarebbe servito a portare a termine quei progetti che, oggi posso dirlo, hanno fatto crescere Cornaredo.

Nessuno ci ha regalato la bacchetta magica, certo, ma credo che insieme ai miei compagni di viaggio, lavorando come una squadra, abbiamo ottenuto risultati importanti. Ne cito tre su tutti: l’inaugurazione dell’Istituto Alberghiero Olmo, che abbiamo recuperato e che oggi è una eccellenza del nostro territorio; la pista di atletica, che abbiamo riqualificato completamente dopo anni di abbandono; gli investimenti dedicati alla ristrutturazione e all’ammodernamento dei nostri edifici scolastici.

Accanto ai risultati già raggiunti, poi, ci sono altre cose che vedrete nei prossimi mesi: la posa della prima pietra della RSA, il completo rinnovamento dell’illuminazione pubblica attraverso l’installazione di luci a led, la casa dell’acqua di San Pietro all’Olmo, la riqualificazione del cortile della scuola elementare di via IV Novembre e la costruzione di una nuova struttura polifunzionale al Centro Sportivo.

Se sono fiero di quanto fatto, sono anche consapevole che molto resta ancora da fare. Il lavoro non è finito. È tempo adesso di guardare avanti. Alle sfide che ci aspettano. Abbiamo il dovere di pensare al futuro.Abbiamo il dovere di occuparci con ancora maggiore determinazione di chi è in difficoltà, di chi ha perso il lavoro. Di chi è fragile.

Abbiamo il dovere di recuperare le aree industriali abbandonate, a partire da Villa Dubini, dal bene confiscato di via Vanzago e dall’area dell’ex ICOMA.

Abbiamo il dovere di affrontare con estrema serietà la questione sicurezza, perché la serenità dei cornaredesi sta a cuore a tutti noi e sta a noi tutelarla attraverso l’installazione di nuove telecamere e una più stretta collaborazione con le forze dell’ordine.

Abbiamo il dovere di incentivare e agevolare chi investe e porta lavoro nel nostro territorio: Cornaredo deve diventare sempre più attrattiva per le imprese ed è giunto il momento che anche a Milano lo riconoscano.

Io ho deciso, mi impegno. Avrò di nuovo bisogno dell’aiuto delle tante che vogliono impegnarsi per la nostra comunità!

Perché domani è tempo di Cornaredo.”