Il sindaco: “Musicale, valutazioni in corso da parte degli organi competenti”. La prima cittadina commenta il tira e molla in corso per la definizione della prima musicale.

Infuria la bagarre politica

Il sindaco sul musicale: “Non ci arrenderemo”

“Speriamo in un esito positivo delle interlocuzioni tra Ministero e Ufficio Scolastico Regionale. Dai colloqui quasi quotidiani con le istituzioni preposte emerge che la questione della formazione della classe prima del Liceo Musicale Quasimodo è oggetto di dialogo tra gli organi competenti. Da Sindaco non posso che ripetere il mio appello alla considerazione della costituzione della classe prima, anche a fronte della aggiunta di un possibile diciannovesimo allievo. Non ci arrenderemo fino all’ultimo istante possibile”, commenta.

