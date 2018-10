Incontro pubblico questa sera a Locate. I funzionari di Regione e Fnm insieme all’amministrazione locatese presenteranno alla popolazione il progetto del nuovo sottopasso ferroviario.

5 milioni di euro dalla Regione per il sottopasso ferroviario

Dopo quasi 20 anni dalla prima richiesta, la Regione, in accordo con Fnm e con l’amministrazione Grimoldi che non hai mai smesso di battagliere, a dicembre del 2018 aveva deliberato lo stanziamento di 5 milioni di euro per la costruzione del sottopasso in base al progetto previsto nel Pgt e redatto dalla Giunta Castiglioni. Un progetto decisamente migliorativo rispetto a quello presentato nel 2015 dai vertici lombardi che a fronte di un finanziamento da un milione e mezzo di euro, avrebbe costruito l’opera sfruttando l’alveolo de Gradulo. Soluzione che non aveva soddisfatto l’amministrazione locatese. Dal fattivo colloquio con Regione e Fnm è scaturito l’ultima soluzione.

Ad inizio 2019 l’avvio del cantiere

Questa sera in sala consiliare verrà presentato il progetto e verranno illustrate le fasi di costruzione. Terminata la parte burocratica ed espletata la gara d’appalto, presumibilmente ad inizio 2019 si darà il via al cantiere che una volta completato chiuderà per sempre i passaggi a livello mandando in soffitta incolonnamenti e disagi soprattutto degli abitanti della Vigana che si trovano al di là della ferrovia.