Impianti sportivi di San Vittore Olona al centro della polemica. L’ex giunta, il 30 aprile 2019, aveva firmato il contratto di Partenariato pubblico e privato per la gestione e lavori al centro Malerba e campo di via Roma, l’attuale Amministrazione sta esaminando la documentazione: “Incompleta e rischi per l’ente”.

Impianti sportivi, la nuova giunta: “Documentazione incompleta nel contratto”

“Riguardo quanto sta accadendo per gli impianti sportivi sanvittoresi, la situazione è ereditata dalla precedente Amministrazione”. Così la nuova Amministrazione comunale di San Vittore Olona, guidata dal sindaco Daniela Rossi, interviene per fare chiarezza su quanto sta accadendo in paese.

Il 30 aprile 2019, a un passo dalle elezioni, l’ex giunta aveva firmato il contratto di Partenariato pubblico e privato per la gestione e lavori al centro sportivo Malerba e al campo di via Roma, l’attuale si è messa ad esaminare la documentazione: “E’ incompleta ed espone il Comune a rischi” il commento che arriva dalla squadra di governo di Rossi.

“Il Partenariato pubblico e privato – spiegano dalla nuova giunta – è un contratto molto complesso che coinvolge numerosi soggetti (imprese realizzatrici dell’opera, soggetto manutentore/gestore, società finanziaria), tutti riuniti sotto la denominazione di Ati(Associazione temporanea di imprese) ed Ente Pubblico, in questo caso il Comune di San Vittore Olona. Il Ppp, contratto di Partenariato pubblico primato relativo agli impianti sportivi Malerba, Roma e Agorà è stato sottoscritto in data 30 aprile 2019 dalla precedente Amministrazione; da tale data l’area in questione, come da contratto, non è più nella disponibilità fisica e giuridica del Comune, ma esclusivamente in quella dell’Ati, tra l’altro unica partecipante alla gara d’appalto ed aggiudicataria della stessa. La scelta di cessare i contratti relativi alle utenze (elettricità, acqua e gas) è stata inevitabile. Il Ppp vieta tassativamente ogni tipo di contributo dall’Amministrazione al gestore. Per questo motivo tutte le attività relative agli impianti sportivi sono di esclusiva competenza del gestore stesso. Il Comune – proseguono dalla giunta – paga alla banca che finanzia l’opera un canone periodico, in questo caso per la durata di 20 anni, e in cambio potrá utilizzare gli impianti oggetto del contratto per 300 ore annue; le associazioni sportive e i privati cittadini fruiranno degli impianti per il resto dell’anno in base a tariffe concordate”.

Le criticità emerse

“Dopo un primo approfondito esame della documentazione – affermano dall’Amministrazione comunale del primo cittadino Daniela Rossi – , oltretutto risultata al momento incompleta, continuiamo ad avere forti perplessità sul contratto in essere e riteniamo che, così come formulato e sottoscritto, non garantisca in maniera adeguata il Comune e di conseguenza i cittadini per i motivi che espliciteremo qui di seguito. Assicuriamo che stiamo comunque lavorando con attenzione sin dall’inizio del mandato al fine di garantire ogni e più ampia tutela a salvaguardia dell’interesse dell’Ente, delle associazioni e dei cittadini tutti. Le conseguenze del contratto così come formulato sono molto rilevanti: il terreno e gli impianti non saranno più nella disponibilità del comune per 20 anni – quando sarà possibile riscattare il diritto di superficie -, in caso contrario la proprietà resterà in capo al soggetto finanziatore dell’ATI (cioè la banca che ha partecipato nell’Ati come finanziatrice) – per ulteriori 13 anni. Ciò che accadrà in termini gestionali dal 21° al 33° anno in caso di mancato riscatto da parte del Comune non è normato nel contratto. Se durante la gestione ci sarà un calo nella domanda di utilizzo della struttura, il Comune non dovrà comunque dare soldi al gestore perché il rischio di impresa è a carico del gestore stesso. Il Comune non può in alcun modo dare contributi al gestore, diversamente i canoni di leasing diventerebbero debito con conseguente responsabilità erariale di chi ha autorizzato tale operazione. La suddetta responsabilità si verificherebbe anche in caso di riallacciamento di utenze a carico del Comune. In caso di fallimento del gestore il Comune non può recedere dal contratto; la banca ‘potrà’ individuare un nuovo soggetto in accordo con il Comune, ma ciò che accadrebbe nelle more dell’eventuale procedura fallimentare non è definito contrattualmente. Il Comune ha una funzione importantissima: controllare tutta l’esecuzione del contratto secondo canoni e standard stringenti. Qualora ciò non avvenisse, i funzionari comunali incaricati dovranno rispondere per i danni conseguenti. Tutti questi atti sono obbligatori e stabiliti direttamente dalla forma contrattuale prescelta. Attualmente – aggiungono – siamo in attesa di tutta la documentazione da parte del costruttore, al fine di poter approvare il progetto esecutivo dell’opera. Il direttore dei lavori, incaricato dalla precedente amministrazione, ha il compito di consentire l’inizio dei lavori, ma solo dopo aver verificato positivamente l’idoneità di tutta la documentazione. Solo successivamente a tali fasi preliminari inizieranno i lavori. Al termine dei lavori l’impianto, solo a collaudo positivamente avvenuto, potrá essere utilizzato dal Comune, dalle associazioni e dai cittadini. I tempi previsti dal contratto per l’ultimazione dei lavori sono 300 giorni dalla data stabilita dalla Direzione Lavori“.

Le azioni della giunta

“Ci stiamo attivando per separare i tempi di realizzazione dei siti Roma e Malerba per permettere un minimo di attività alle associazioni sportive interessate perché l’attuale pianificazione dei lavori da parte dei soggetti realizzatori non prevede tale possibilità – dichiarano dalla giunta di Rossi -.

In base a quanto sopra, si può, perciò, concludere che la chiusura degli impianti sportivi compete esclusivamente all’Atipoiché dall’1 maggio 2019 al comune non è più permesso in alcun modo interferire nella gestione ordinaria e straordinaria dei siti oggetto del Ppp. Sempre dall’1 maggio 2019 l’Amministrazione può e deve verificare solo la corretta applicazione del contratto/progetto, una volta deliberato in via esecutiva. Confidiamo pertanto nella comprensione, collaborazione e senso di responsabilità delle associazioni e dei cittadini di San Vittore Olona. La nuova Amministrazione responsabilmente farà la sua parte per garantire la pronta realizzazione di impianti sportivi di livello a beneficio della cittadinanza”.



