Inaugurata questa mattina a Solbiate Arno la nuova Area Sport di via Aldo Moro.

Nuova Area Sport, “sia anche luogo di ritrovo e incontro”

Un impianto moderno dotato di un campo da tennis, coperto con pallone pressostatico in inverno e scoperto in estate, campo da beach volley e beach tennis, campo da basket, spogliatoi, spazio per il custode, servizi igienici per i fruitori del parco e anche di un’area per i cani. Taglio del nastro stamattina in via Aldo Moro per la nuova Area Sport. Alla cerimonia ha partecipato anche la solbiatese Eleonora Di Vilio, madrina dell’evento cui è stata consegnata una targa da parte dell’Amministrazione comunale per celebrare gli ottimi risultati raggiunti negli Special Olympics World Games di Abu Dhabi che si sono tenuti nel mese di marzo. “Quello che inauguriamo oggi è un complesso dedicato a chi fa sport, ma anche un luogo di ritrovo

e incontro” ha spiegato il sindaco Oreste Battiston.

Collegamento col Percorso Natura

L’Area Sport si ricollega con il Percorso Natura del paese, completato anch’esso quest’anno . “Mi piace pensare a questo luogo come un punto di ritrovo a disposizione dei solbiatesi e non che nel loro tempo libero passeggiano, si incontrano qui, magari portando anche i loro amici a quattro zampe ai quali abbiamo dedicato uno spazio che in paese mancava. Siamo davvero orgogliosi di aver dato a Solbiate questa nuova struttura, anzi, questo complesso di strutture all’avanguardia, moderne, a norma secondo tutti i massimi principi di sicurezza”, ha continuato il sindaco.

Ultimo tassello del mosaico sportivo

Il taglio del nastro odierno è l’ultimo tassello di un percorso che, insieme al Percorso Natura e alla completa ristrutturazione della Palestra Comunale hanno dotato Solbiate di impianti all’avanguardia: “L’Area Sport è un’opera che tutto il paese attendeva e che oggi, finalmente, consegniamo a tutti i solbiatesi che ora avranno a disposizione non solo questo nuovo e splendido impianto, dotato di ogni comfort e funzionale per diversi tipi di sport, ma insieme alla rinnovata palestra inaugurata pochi mesi fa e al percorso natura, un insieme di strutture che rendono il nostro paese un vero fiore all’occhiello per lo sport e il tempo libero”, conclude Battiston, che annuncia: “Ora Solbiate Arno è pronta per un nuovo grande cantiere: a breve infatti partiranno i lavori per la costruzione dell’Area Feste proprio laddove c’era il vecchio campo da tennis, in via Montebello”.

LEGGI ANCHE: Servizio di controllo dei Carabinieri a Solbiate: un arresto e diverse denunce