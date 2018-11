Avrà luogo sabato 17 novembre, a partire dalle 17, l’inaugurazione della nuova sede di CasaPound a Legnano.

“L’apertura di questa nuova sede, la nona in Lombardia, è la dimostrazione dell’ottimo lavoro svolto in questi anni: raccogliamo i frutti di ciò che abbiamo pazientemente costruito. La nostra nuova sede sarà punto di riferimento per gli italiani e per tutti coloro che vogliono tornare a lavorare e lottare per la propria nazione. Questa inaugurazione non è né un punto di arrivo né un punto di partenza ma l’ulteriore tappa di un percorso che vedrà le attività politiche, sociali e culturali crescere su tutto il territorio lombardo. Le polemiche e le accuse di Anpi e associazioni di sinistra non ci toccano: sono l’ennesima dimostrazione del vuoto umano, culturale e politico in cui vivono. Non ci facciamo certo intimidire da chi, da tempo, ha smesso di essere presente sul territorio e al fianco dei cittadini italiani”.