Settegiorni lo aveva annunciato a inizio gennaio: la Vincenziana chiuderà. Ma la Giunta Calati ha voluto attendere la conferma attraverso un incontro del Comune con il Prefetto di Milano Renato Saccone, svoltosi lunedì nella sede di Corso Monforte.

I tempi

“La dismissione della struttura – afferma il sindaco Calati – avverrà in modo graduale, a partire da questa settimana. Nulla sarà lasciato al caso. Si procederà con piccoli gruppi e sarà valutato il percorso personale di ciascuno degli ospiti”. In base a quanto riferito dal Prefetto, le operazioni avranno una durata di circa due mesi. I 90 ospiti attualmente presenti saranno accolti in strutture del territorio milanese su indicazione della Prefettura stessa.

Incontro Comune-Prefetto

“Seguiamo costantemente l’evolversi della vicenda- ha poi aggiunto Chiara Calati – insieme al Prefetto e alla Cooperativa Intrecci, con un flusso di informazione continua verso l’Amministrazione comunale. L’individuazione di modalità specifiche e personali per ciascuno degli ospiti è un aspetto molto importante perché ha la finalità di rendere questa operazione meno traumatica possibile”.

