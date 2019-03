“Insieme per Castiglione” inaugura la sua nuova sede

Sabato 16 marzo alle ore 10.30, la lista “Insieme per Castiglione” inaugurerà la sua nuova sede, situata in via Volta 17, presentando al paese e a tutti i castiglionesi, il nostro candidato sindaco: Giancarlo Frigeri.

In vista dei prossimi mesi di campagna elettorale, “Insieme per Castiglione”, che vede tra i candidati l’assessore Giancarlo Frigeri e il consigliere Paolo Guerra, ha voluto trovare una “casa” che possa accogliere cittadini, associazioni, e tutte le realtà del territorio per condividere insieme momenti di confronto e partecipazione.

“La sede sarà un luogo di incontro, con le porte sempre aperte a tutti i castiglionesi che vorranno portare le loro idee e le loro istanze, che saranno molto preziose per noi per lavorare in un’ottica di condivisione e collaborazione al programma elettorale”.

Ad accogliere sabato mattina i castiglionesi, ci saranno il candidato sindaco Frigeri e il candidato Guerra, che saranno a disposizione della cittadinanza e coglieranno l’occasione per spiegare al meglio le motivazioni che li hanno spinti a scendere in campo “Insieme per Castiglione”.

“L’unione fa la forza”

Giancarlo Frigeri e Paolo Guerra hanno deciso di mettere insieme le forze e unire gli intenti per

condurre Castiglione nel prossimo futuro. Nonostante la posizione

diversa rivestita in questi ultimi anni, Guerra e Frigeri hanno sempre lavorato cercando dei punti di

incontro che portassero ad ottenere il meglio per la cittadinanza e per Castiglione. Ed è proprio

per l’amore e per l’impegno che hanno saputo dimostrare e che hanno condiviso, che hanno

deciso di scendere in campo “Insieme per Castiglione”.

Un’iniziativa comune, che per il candidato sindaco Frigeri è il modo di dare un senso di continuità

al lavoro e ai progetti svolti in questi 10 anni di attività amministrativa, con persone che hanno

ancora voglia di investire il loro impegno, il loro tempo e la loro esperienza per il paese, per il

candidato Guerra, è la possibilità di apportare nuove persone, nuove idee e nuove proposte da

mettere in circolo, per offrire al paese tutto il meglio che si possa dare.

Un nuovo percorso fino alle elezioni