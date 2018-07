Insieme per Legnano sul consiglio comunale di mercoledì 18 luglio (durante il quale si è parlato anche del Parco ex Ila, nella foto di copertina).

Insieme per Legnano: “Perché mostrare sempre i muscoli?”

“Ultimo consiglio comunale prima della pausa estiva – scrive il capogruppo di Insieme per Legnano Marco Bianchi -, quello di ieri sera con i gruppi consiliari di maggioranza impegnati dopo un anno dalle elezioni nella loro prima iniziativa in Consiglio comunale riguardante la messa in sicurezza del Parco ex Ila. Sembra proprio che i colleghi della maggioranza non riescano a fare a meno dell’inutile propaganda partitica: il loro obiettivo, evidentemente, non è fare qualcosa di buono per la città, ma farlo in modo tale da screditare l’Amministrazione precedente – a costo di negare l’evidenza – tagliando fuori il contributo delle minoranze con motivazioni strumentali. Il primo emendamento presentato da Insieme per Legnano era estremamente documentato nei fatti e non contestabile! Che la maggioranza abbia i numeri per far tutto da sola è nelle cose. Ma che si impegni a mostrare i muscoli anche quando è fuori luogo è disarmante”.

“No” a tutti gli emendamenti presentati dalla minoranza

“Risultato – prosegue Bianchi -? NO alla rimozione dal testo a riferimenti propagandistici, NO all’estensione dei giorni di apertura del parco, NO alla proposta di reperire fondi dal bilancio comunale per la sistemazione dei solarium che versano in uno stato di grave abbandono.

“La cura del Parco ex Ila è un tema importante per la città”

“Non ho comunque voluto votare contro l’ordine del giorno in questione – spiega ancora Bianchi -: la cura del Parco ex Ila è un tema importante per la città. E per questo ho scelto l’astensione. Non perdiamoci d’animo: Insieme per Legnano continuerà a lavorare con spirito critico senza mai tralasciare l’aspetto propositivo”.

“Andate a visitarlo, prima che a qualcuno venga in mente di richiuderlo”

“Concludo con un invito ai legnanesi e non solo – chiosa il capogruppo di Ipl -: andate a visitare il Parco ex Ila di questi weekend, perché è davvero bello. Andateci, prima che a qualcuno venga persino in mente di richiuderlo”.