Insieme per Vanzaghello ha reso noti i volti dei candidati consiglieri per le elezioni del 26 maggio.

Insieme per Vanzaghello: 5 le donne in squadra

Ora che è stata resa pubblica la sua candidatura, il Gian Battista Gualdoni ha presentato la lista dei suoi candidati consiglieri. Dichiara Gualdoni: “Una lista formata da esperti amministratori e giovani risorse, con una forte presenza femminile; infatti sono 5 le donne che aprono i primi posti della lista. Manifesta l’importanza che noi diamo all’universo femminile, alle loro esigenze e alle loro capacità”.

Il capolista e i volti già conosciuti

“Tutti i candidati – fanno sapere dalla lista – presentano importanti curriculum professionali e di studio: la metà hanno una laurea e gli altri un diploma; con riguardo all’occupazione i pensionati rappresentano un terzo del gruppo”. Capolista sarà il sindaco uscente, Leopoldo Giani, che ribadisce così il suo impegno a fianco di Gualdoni e viene confermata la presenza di due degli attuali assessori (Alessandra Pavani e Tiziano Torretta) per garantire: “il giusto mix di competenza, esperienza ed affidabilità”. Hanno una vasta esperienza sociale, politica ed amministrativa gli altri candidati: Bruno Baio, Ferdinando Borgatello, Danilo Montagnana, Maurizio Rivolta; tutti sono stati consiglieri comunali per più mandati e “rappresentano l’elemento unificante tra chi farà parte della Giunta e gli altri membri del gruppo Insieme per Vanzaghello.

Le nuove leve

Le nuove leve sono in gran parte donne (Elisa Cazzola, Claudia Leone, Tilde Scaccabarozzi, Anna Valli) affiancate da Riccardo Radaelli: il loro fondamentale compito è quello “di condividere l’ entusiasmo e portare nel gruppo nuovi punti di vista per affrontare le sfide che verranno”.

Le parole di Gualdoni

Gualdoni così definisce il suo team: “Una squadra unita nei valori e nella condivisione degli obiettivi; con persone di indiscussa esperienza e capacità che faranno da tutor per i colleghi più giovani. Siamo pronti ad un nuovo percorso ‘insieme’ per rendere Vanzaghello più accogliente per le famiglie, i ragazzi delle scuole e gli anziani, più dinamico nella vita culturale e sociale, più sostenibile nelle scelte ambientali e di salvaguardia del territorio e più sereno nella vita di ognuno. Questi quattro aggettivi descrivono in maniera sintetica gli obiettivi che ci vedrannno impegnati nei prossimi 5 anni, se, come mi auguro, i Vanzaghellesi ci daranno la loro fiducia”.

Tra poco la lista presenterà anche il suo programma.

