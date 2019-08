Inveruno, chiusura al traffico di piazza San Martino: “Insieme per Inveruno e Furato” attacca.

Inveruno, chiusura al traffico di piazza San Martino, l’opposizione attacca

Il gruppo di opposizione “Insieme per Inveruno e Furato” si lamenta per la chiusura al traffico di piazza San Martino senza avvisi alla cittadinanza. I fatti si riferiscono a lunedì 29 luglio.

“In quella mattina ci siamo accorti che piazza San Martino è stata chiusa al traffico per diverse ore a partire dalle sei – scrivono i consiglieri di opposizione in una nota – senza che nessuno abbia avvisato correttamente la cittadinanza e le realtà commerciali locali, creando notevole disagio a tutte le persone che transitavano per il centro cittadino. Ci chiediamo come l’amministrazione comunale abbia permesso tutto questo, non pubblicando nemmeno sull’albo pretorio la corretta ordinanza della modifica temporanea della viabilità e non disponendo una corretta segnaletica nelle vie interessate alla limitazione della circolazione ma avvertendo solo durante la mattinata di lunedì con un posto su fb comparso sul profilo personale del sindaco”. I consiglieri comunali di minoranza dicono che diversi cittadini li hanno contattati lamentando il disagio. “Per chiarire le procedure autorizzative seguite dall’amministrazione comunale – si legge ancora nella nota – è stata depositata una richiesta di accesso agli atti così da poter dare risposta alle domande dei cittadini in merito alla situazione verificatasi”.

La replica di Bettinelli

Da un controllo all’albo pretorio on line si può verificare che in data 5 luglio è stata pubblicata ordinanza di regolamentazione temporanea della viabilità in piazza San Martino e via Grandi per lavori. Si tratta della manutenzione di un edificio privato.