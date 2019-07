#italianochistudia: l’incontro a Rho con Ada Lucia De Cesaris per parlare dello ius culturae.

Lunedì 15 luglio alle 21 nella sede del Pd rhodense si terrà l’incontro aperto a tutti i cittadini per discutere della proposta di leggere popolare per lo ius culturae. Durante l’assemblea interverrà Ada Lucia De Cesaris, avvocato ed ex amministratrice locale italiana, già vicesindaco di Milano.