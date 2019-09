La Lega scende in piazza a Legnano a sostegno di Salvini e per promuovere il tesseramento 2019.

La sezione cittadina della Lega sarà in piazza presso il mercato cittadino sabato mattina 21 settembre dalle 9.30 alle 13 e il pomeriggio dalle 15 alle 18 in piazza San Magno, a sostegno di Salvini e per promuovere il tesseramento 2019.

Lega Legnano

“Ci saranno parecchia argomenti da affrontare: dalla politica locale con il rifiuto del patteggiamento da parte degli ex amministratori legnanesi coinvolti nell’indagine “piazza Pulita” alle vicende nazionali che palesano un forte timore dei burocrati comunitari nei confronti dell’inarrestabile avanzata leghista. La fiducia e l’entusiasmo non mancano, ancor più dopo il raduno di Pontida che ha superato ogni più rosea aspettativa per presenze e partecipazione. Continuiamo a lavorare convinti che il tempo ci renderà giustizia”.