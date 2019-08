Innovazione in Lombardia, stanziati 6 milioni di euro. Serviranno anche per borse di studio e giovani ricercatori.

Innovazione in Lombardia

Uno stanziamento di 6 milioni di euro per favorire la ricerca e l’innovazione, oltre che assegnare 19 borse di studio a giovani ricercatori. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale lombarda su proposta del vicepresidente e assessore alla Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione, Fabrizio Sala (nella foto), che da’ attuazione all’accordo di collaborazione tra Regione Lombardia, Cnr ed Enea.

19 borse di studio

L’Accordo tra Regione Lombardia ed Enea prevede il rafforzamento della presenza dei laboratori in Lombardia e la valorizzazione dei giovani ricercatori con ricadute dirette sul sistema della ricerca e dell’innovazione ed un finanziamento da parte della Regione di quasi 1 milione di euro per 19 borse di studio a giovani ricercatori.

Le università coinvolte

L’accordo e’ stato sottoscritto da cinque Università Lombarde: Bergamo, Brescia, Milano Bicocca,

Pavia e Politecnico di Milano. I 19 ricercatori dell’accordo lavoreranno in 3 laboratori messi a disposizione da Enea: “Tecnologie della sostenibilità’” situato a Brescia, il “Materiali avanzati e processi industriali sostenibili 4.0” e “Tecnologie per le smart cities e digitalizzazione” situati a Bergamo nel parco tecnologico Kilometro Rosso.

Un’opportunità concreta

“Vogliamo dare ai giovani ricercatori opportunità concrete – ha detto Fabrizio Sala – per valorizzare al meglio le loro competenze in laboratori ad alta tecnologia e attraverso progetti mirati a soddisfare le esigenze del territorio. Crediamo nella sinergia tra centri di ricerca, università e imprese – ha aggiunto – con ricadute significative in termini di crescita e occupazionali”.

Innovazione nelle imprese

L’accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e il Consiglio nazionale delle ricerche prevede anche un finanziamento di 5 milioni di euro (fondi Por Fesr) per l’innovazione delle imprese lombarde.

“L’obiettivo – ha concluso il vicepresidente Fabrizio Sala – è innovare le imprese lombarde, avere ricadute dirette sulla competitività del territorio e favorire lo sviluppo della ricerca industriale coinvolgendo settori avanzati della ricerca e dello sviluppo che contribuiranno a migliorare le eccellenze del territorio rafforzando la capacita’ di produrre innovazione”.