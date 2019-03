La maggioranza perde un altro pezzo: il leghista Mattia Rolfi ha dato le dimissioni.

La maggioranza perde Rolfi

La maggioranza legnanese subisce un altro scossone. Dopo le dimissioni dell’assessore Franco Colombo e il siluramento dell’assessore Laura Venturini, questa volta la defezione riguarda non la giunta ma il parlamentino cittadino. Lunedì 25 marzo 2019 a fare un passo indietro è stato Mattia Rolfi, consigliere comunale della Lega che alle elezioni amministrative del giugno 2017, con 101 preferenze, era risultato il quarto più votato della lista del Carroccio (dopo il già citato Franco Colombo con 452, il presidente del Consiglio comunale Antonio Guarnieri con 175, il neoassessore allo Sport Daniela Laffusa con 126). Il giovane consigliere ha spiegato la sua scelta con “motivi personali”.

Stasera il consiglio sul bilancio

Le dimissioni di Rolfi arrivano a un giorno dalla seduta di consiglio sul bilancio preventivo, in programma per oggi, martedì 26 marzo. Sulla carta non dovrebbero destare preoccupazione nel sindaco Gianbattista Fratus perché la sua maggioranza ha i numeri necessari all’approvazione. Sempre che i “mal di pancia” interni alla Lega non sfocino in qualche altra defezione. Pensiamo per esempio al presidente del parlamentino Guarnieri (protagonista nei giorni scorsi di una dura polemica a distanza con il primo cittadino e il vicesindaco Maurizio Cozzi sulla sua scelta di non consentire il voto palese della mozione sull’incompatibilità dell’assessore Chiara Lazzarini), o anche alla consigliera Federica Farina (che dopo le dimissioni di Colombo si aspettava di essere nominata assessore alla Cultura, delega che invece il sindaco ha tenuto per sé).

TORNA ALLA HOME PAGE E LEGGI TUTTE LE NOTIZIE