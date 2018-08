Ben 300mila euro per finanziare interventi urgenti sulle sponde del Naviglio Grande, fondi importanti che serviranno anche per sistemare alcune criticità che sono sorte recentemente.

Il commento

“Sono estremamente soddisfatto che la Lega e Regione Lombardia abbiano accolto favorevolmente il mio emendamento su questo problema, ora non resta che aspettare che il Consorzio inizi i dovuti lavori, previsti già per quest’anno, così che nessuno debba più preoccuparsi delle piene del Naviglio” è quanto dichiara in una nota Curzio Trezzani (Lega), Presidente della VII Commissione Cultura, ricerca e innovazione, sport, comunicazione del Consiglio regionale.

300mila euro per le sponde

Soddisfazione per l’ex sindaco di Boffalora sopra Ticino, che ben conosce le criticità delle alzaie, dopo l’approvazione dell’emendamento, di cui è primo firmatario, all’assestamento di Bilancio della Regione che vede destinare 300.000 euro al programma di interventi previsti nella “Convenzione tra Regione Lombardia e Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi”, sottoscritta fra le due parti nel febbraio 2018.