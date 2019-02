“La Tela”, il Comune di Rescaldina ha emesso il nuovo bando.

“La Tela”, si cerca il nuovo gestore

Il sindaco Michele Cattaneo l’aveva promesso: trovare un nuovo gestore per “La Tela”, ossia l’immobile che sorge sulla Saronnese e confiscato anni fa alla criminalità organizzato e diventato un’osteria sociale. Dopo i problemi nati nei mesi scorsi che hanno portato alla chiusura della struttura, ecco il nuovo avviso di gara.

Il bando di gara, a procedura aperta, è per la concessione in comodato d’uso gratuito per la gestione dell’immobile. Sarà mediate il criterio dell’offerto economicamente più vantaggiosa. L’offera e la documentazione dovranno essere presentate entro e non oltre le 23.59 del 3 marzo 2019, esclusivamente mediante la piattaforma telematica Sintel di Regione Lombardia. La prima seduta pubblica della gara si svolgerà il 6 marzo, alle 9.30, in municipio.

TORNA ALL’HOME PAGE DI SETTEGIORNI PER LE ALTRE NOTIZIE