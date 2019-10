Lancia cioccolatini turchi, sospeso l’eurodeputato leghista Ciocca: “Non farò mai arredamento tra i banchi del Parlamento. Non mi tirerò mai indietro dal manifestare dissenso con gesti simbolici di vivacità politica”.

“La decisione del Presidente Sassoli mi stupisce. Mi stupisce in modo particolare come il Presidente Sassoli si senta offeso e trovi irrispettoso gettare a terra un pacchetto di cioccolatini ricevuto da rappresentanti del Governo turco e invece non mostri lo stesso sdegno di fronte a civili e bambini che muoiono e sono morti in queste giorni per mano turca. Non sarò mai un cartonato telecomandato dai diktat europei o dal Presidente Sassoli. Non farò mai arredamento tra i banchi del Parlamento. Non mi tirerò mai indietro dal manifestare dissenso con gesti simbolici di vivacità politica, nel rispetto degli altri e delle Istituzioni, verso situazioni irrispettose come quella oggetto del mio intervento”.