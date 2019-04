L’Arconate Migliore annuncia che il loro candidato sindaco alle elezioni di maggio 2019 sarà scelto dai cittadini.

L’Arconate Migliore e il loro annuncio

Un candidato sindaco scelto dai cittadini: è questa l’idea che muove la lista di centrodestra per le imminenti elezioni comunali. Come scritto sul numero di Settegiorni Legnano-Altomilanese in edicola, dalla lista spiegano: “Presenteremo i candidati civici del centrodestra domenica 14 aprile alle 17 alla sala polivalente del centro di via Montello, ma saranno poi gli arconatesi, con le modalità che verranno spiegate domenica, a scegliere il candidato sindaco ufficiale. Da noi, il candidato non viene imposto da nessuno, ma saranno proprio i cittadini a sceglierlo attraverso una consultazione popolare. Riportiamo ad Arconate i colori e la partecipazione. I cittadini saranno consultati anche per la scelta del simbolo!”.

