Lavori a Saronno: l’Amministrazione ha deciso di intervenire con un importante progetto per la riqualificazione e miglioramento delle strade e dei marciapiedi della città.

Lavori a Saronno: le vie interessate

I lavori, per i quali sono stati investiti oltre 500.000 euro, inizieranno lunedì 1 ottobre e si svolgeranno, per la parte relativa alle asfaltature, di notte, dalle 20 alle 6, così da recare minori disagi al flusso viabilistico. Gli interventi si svolgeranno, in ogni tratto di strada, per due notti. Nei giorni 1-2 ottobre si lavorerà in via Marconi (da via XXV Aprile a via Visconti); nei giorni 2-3-4 ottobre in via Piave (da via Bainsizza a via Roma), alla rotatoria di via Piave e Miola, in via Miola (tratto tra via Piave e via Parini – lato est); nei giorni 4-5 ottobre in via Pagani; nei giorni 5-8 ottobre in via Avogrado. Le strade in cui avverranno i lavori verranno chiuse al traffico, eccetto i residenti che potranno accedere ai passi carrai tenendo conto della segnaletica predisposta. Si segnala inoltre che laddove si fosse in presenza di condizioni meteorologiche sfavorevoli, i lavori verranno posticipati nei giorni successivi.

Lavori a Saronno: il commento del sindaco

“Dopo aver portato a temine i principali lavori riguardanti gli adeguamenti delle nostre scuole, – ha detto il sindaco Alessandro Fagioli – ci concentriamo sulle opere di messa in sicurezza delle strade e marciapiedi. Interventi previsti dal programma elettorale della mia maggioranza e che riguarderanno in modo equo tutte le zone della città”. Sul tema è intervenuto anche l’assessore comunale ai Lavori Pubblici Dario Lonardoni. “Faremo tutto il possibile – ha affermato l’assessore – per ovviare al massimo i disagi che la presenza di cantieri potrebbe causare per la cittadinanza e per i pendolari”. Sui canali ufficiali del Comune (sito internet, pagina Facebook e info mobilità) verrà costantemente segnalato l’avanzamento dei lavori. Verranno inoltre affissi cartelli informativi nelle vie interessate dagli interventi.