Lavori in largo Borghi a Cuggiono: il vicesindaco Cristian Vener e l’assessore all’Ambiente Giuliana Soldadino contro la loro stessa maggioranza.

I lavori in largo Borghi dividono la maggioranza di centrodestra

Cittadini bloccano i lavori di restyling dei parcheggi di largo Borghi. Tale sistemazione è inserita nel primo step di revisione della viabilità del paese cui stanno lavorando l’assessore Giuliano Ottolini coadiuvato dal consigliere Gianfranco Ronchi, entrambi in quota Lega. Il problema è che i cittadini residenti non sono stati informati e una volta scoperto, nella mattinata di inizio lavori si sono opposti con tutte le loro forze. Di fronte a questa situazione il vicesindaco Cristian Vener (FI) ha deciso di bloccare i lavori e di rivedere il progetto. D’accordo con lui l’assessore all’Ambiente Giuliana Soldadino (Fratelli d’Italia). Un corto circuito all’interno dell’Amministrazione che ancora una volta testimonia le tensioni interne. “Condividiamo la necessità di modificare la viabilità ma riteniamo sia mancata la comunicazione e il coinvolgimento dei residenti. Invitiamo il sindaco, l’assessore Ottolini e il consigliere Ronchi ad avviare un tavolo di confronto con i cittadini”. Sulla questione, ampiamente apprfondita sull’edizione Settegiorni Legnano-Altomilanese in edicola, si è espresso anche l’ex sindaco di centrosinistra Flavio Polloni.

