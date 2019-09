L’ecocentro di Zelo Surrigone torna ad essere fruibile anche ai cittadini vermezzesi: l’annuncio di Sasom. Orari della piazzola inalterati.

L’ecocentro di Zelo apre anche ai vermezzesi

Finalmente tutti i cittadini di Vermezzo con Zelo possono usufruire della piazzola ecologica. L’annuncio è stato dato da Sasom qualche giorno fa e da sabato 14 settembre l’accesso è garantito a tutti, compresi i residenti nella parte di Vermezzo.

Rimangono inalterati gli orari della piazzola: si può conferire il sabato, dalle 8.30 alle 12. Come noto, l'ecocentro è situato a Zelo e da quando è stata sciolta l'Unione dei Navigli nel 2017, è stato impedito ai vermezzesi di avvalersi di questo servizio. Una situazione paradossale, soprattutto in questi mesi dopo la fusione: nonostante il nuovo unico comune, solo una parte della cittadinanza poteva usufruire della piazzola. Già da tempo l'ufficio tecnico aveva inviato una richiesta a Città Metropolitana affinché venisse risolto il problema. Oltre ad alcuni tempi tecnici legati alla burocrazia, dall'Amministrazione comunale fanno sapere che sono stati compiuti tutti i passi necessari per arrivare a questo risultato, tra cui l'aumento di una fideiussione. «La riapertura a tutti era doverosa – commenta la capogruppo di minoranza di Siamo Vermezzo con Zelo Ada Rattaro – dopo quasi 3 anni di sospensione del servizio, che è stata assurda. Ridiamo a Vermezzo quello che è di Vermezzo».