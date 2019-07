Protagonisti di una doppia intervista Alessandro Corbetta e Andrea Crippa si raccontano al nostro gruppo editoriale durante la visita nella sede di Merate.

Andrea Crippa

Onorevole alla Camera dei Deputati, da poco vice segretario della Lega, assistente di Matteo Salvini, a Strasburgo come nelle ultime campagne elettorali. Andrea Crippa, 33 anni di Lissone, leghista doc, è all’apice della sua carriera. La sua attività politica comincia da giovanissimo, a Brugherio, dopo una delle tante feste organizzate dal Carroccio. Crippa ha come sogno quello di diventare presidente della Regione Lombardia autonoma.

Alessandro Corbetta

Consigliere regionale della Lombardia, vice presidente della commissione speciale con focus su “Autonomia e riordino autonomie locali”, in Lega da quando ha compiuto la maggiore età. Alessandro Corbetta, 29 anni, abita a Besana Brianza. Il salto da militante e organizzatore dei Giovani Padani alla grande politica l’ha fatto mentre lavorava come assistente dell’ex presidente del Consiglio regionale, Fabrizio Cecchetti. Sogna un Paese diverso, “dove i suoi coetanei non siano costretti ad andare all’estero per trovare un futuro migliore”.