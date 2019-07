Andrea Crippa, onorevole alla Camera dei Deputati e da poco vice segretario della Lega di Salvini, e Alessandro Corbetta, consigliere regionale, hanno visitato la sede di Netweek a Merate.

La visita

Hanno incontrato l’ad Alessio Laurenzano e il direttore editoriale Giancarlo Ferrario. La visita ci ha permesso di conoscerli, scoprirli e carpire qualche piccolo segreto del loro successo. Due giovani uomini semplici, quasi della porta accanto, svegli e appassionati che trasmettono simpatia e competenza. Due animi diversi e, forse anche per questo, tanto complici…

L’Intervista

Una chiacchierata a tutto campo sulle tematiche al centro del dibattito: dall’Autonomia alla Flat Tax, da Quota 100 al reddito di cittadinanza. Non solo politica, ma anche un modo per scoprire come la Lega Giovani stia crescendo negli anni. Insomma il mondo della politica (internazionale, nazionale e regionale) visto con lo sguardo dei trentenni d’oggi. Un viaggio che ripercorre il passato, ma vuole proiettarsi verso il domani e sfide sempre nuove.

Da domani, lunedì, sulle 31 testate del gruppo editoriale pubblicheremo una pagina speciale, mentre lanceremo un’intervista video doppia sulle edizioni digitali… Stay tuned!