Lega di Fagnano Olona: “Fermate il progetto palestra”

Un progetto da bloccare

Bloccare il progetto e lasciare ogni decisione alla prossima amministrazione. E’ l’appello della Lega fagnanese alla maggioranza uscente, che a pochi mesi dalle elezioni sta per confermare un’opera annunciata da anni e che non trova però tutti d’accordo.

Funzionale solo alle scuole

La nuova palestra infatti sarà costruita in funzione principalmente delle vicine scuole medie e date le sue dimensioni contenute non sarà omologabile per il basket e non prevede tribune: un’opera che nascerebbe quindi con limiti al suo utilizzo e non sarebbe di servizio allo sport cittadino. Di qui la richiesta del Carroccio di congelare il progetto, così che la futura amministrazione possa apportarvi eventuali modifiche oppure confermalo.

“Costo assurdo per opera monca”

“Visti i vari ritardi riportati fino ad oggi – comunicano dalla sezione – chiediamo all’amministrazione di non concludere l’iter ora che è in scadenza di mandato. L’unico punto a favore di un intervento per noi non conveniente è il fatto che sia in centro. Per il resto il costo è assurdo: oltre un milione di euro per uno stabile piccolo, scomodo e che vedrà l’utilizzo solo per l’ora di educazione fisica del calendario scolastico. Doveva essere pronta da anni, secondo le dichiarazioni degli esponenti del Pd al castello, ma visto che a oggi a fine legislatura i lavori non sono ancora iniziati, per correttezza sarebbe utile aspettare il cambio di maggioranza ormai imminente”.

Sistemare il palaMarino

“Anche Fagnano Olona beneficia di un finanziamento di ben 100 mila euro a favore dei cittadini per la messa in sicurezza del patrimonio pubblico – ricorda la Lega – risorse dal Governo per migliorare le strutture del paese. Consigliamo di usarli per riportare al top il PalaMarino, secondo le disposizioni federali e mettendo a norma e in sicurezza la struttura sportiva utilizzata dai nostri ragazzi per molteplici attività, intervento possibile grazie alla Lega la Governo”.

