Lega e sindaco contro i licenziamenti della Panalpina di Cerro Maggiore.

I vertici della Lega e il sindaco Nuccia Berra si mobilitano per salvaguardare i posti di lavoro all’azienda Panalpina di Cerro Maggiore. Come noto infatti la nuova proprietà ha annunciato licenziamenti (a rischio 155 lavoratori, 90 nella sede di Cantalupo).

Ieri il Consigliere regionale della Lega Simone Giudici ha protocollato una richiesta di audizione, presso la Commissione Attività Produttive del Consiglio regionale, delle parti sociali e della proprietà di Panalpina Mondiali Spa.

“A fronte delle indiscrezioni emerse a mezzo stampa – spiega Simone Giudici – ho deciso di chiedere al Presidente della Commissione Senna di convocare urgentemente i lavoratori e la proprietà di Panalpina Spa di Cerro Maggiore, importante azienda di trasporti e logistica.

Si legge infatti che la multinazionale danese DSV, che ha rivelato l’impresa, avrebbe intenzione di operare numerosi tagli all’organico: si parla infatti di 155 dipendenti sul tutto il territorio nazionale, di cui 90 solo nella sede cerrese. Una scelta che desta preoccupazioni, specialmente a fronte di un’azienda sana e non in stato di crisi.

Chiediamo quindi che i soggetti interessati vengano in audizione presso il Pirellone; come consigliere regionale del territorio vorrei vederci chiaro e comprendere le motivazioni di questa operazione, verificare la veridicità dei dati riportati ma soprattutto, se le ipotesi sopraesposte fossero confermate, cercare di ragionare insieme per trovare soluzioni alternative.

La salvaguardia dei posti di lavoro resta la priorità di Regione Lombardia – conclude Simone Giudici – e come già fatto in numerosi casi analoghi intendiamo porci come interlocutore e mediatore per giungere ad un epilogo favorevole per i dipendenti e le loro famiglie”.