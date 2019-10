Nel pomeriggio di domenica 29 settembre si è tenuto al Castello di Monteruzzo a Castiglione Olona il congresso della Lega Giovani della provincia di Varese per rinnovare i vertici cittadini e il provinciale del movimento giovanile della Lega.

Durante il congresso della Lega Giovani della provincia di Varese il consigliere comunale di Saronno Riccardo Guzzetti è stato nominato dall’uscente Davide Quadri per guidare il gruppo provinciale della Lega Giovani. Presenti all’assemblea anche il Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, l’europarlamentare Isabella Tovaglieri, l’On. Luca Toccalini, il Consigliere regionale Emanuele Monti e il sindaco di Saronno, Alessandro Fagioli.

“Partecipazione record per una giornata di confronto tra passato, presente e futuro. Abbiamo davanti nei prossimi anni sfide importanti per far crescere i nostri ragazzi, partendo dalle amministrative ormai imminenti a Saronno, Busto Arsizio, Gallarate e Varese dove – precisa il consigliere saronnese – dobbiamo lavorare per far eleggere nei consigli comunali i nostri giovani e per evitare di lasciare in mano alla sinistra le nostre città. Vogliamo essere un gruppo aggregativo e creare una comunità intorno agli ideali della Lega di Matteo Salvini attraverso momenti ricreativi e di cultura, per non farci trovare impreparati alle grandi sfide del domani, come la questione ambientale che è basilare per degli identitari come noi. Altra sfida cruciale” – ricorda Guzzetti – “rimane per noi l’autonomia della Lombardia. Faremo informazione e spiegheremo perché è una riforma essenziale per il nostro territorio, certi di avere dalla nostra parte, come è stato finora, il Presidente Fontana.”