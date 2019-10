Tra le migliaia di persone scese in piazza S.Giovanni a Roma sabato c’era anche la Lega Legnano: “Un pomeriggio pieno di emozioni con tante gente che condivide l’esigenza di mettere l’Italia al primo posto”.

Lega Legnano in piazza a Roma

“E’ stato un altro pomeriggio pieno di emozione, di gente comune che condivide l’esigenza di mettere l’Italia e gli italiani prima di ogni altro interesse. Non siamo in grado di dire quante decine di migliaia di donne e uomini del centro-destra oggi hanno affollato piazza San Giovanni, di sicuro la città di Roma non dimenticherà facilmente il nostro grido di orgoglio”, hanno detto i militanti della Lega Legnano presenti alla manifestazione.

Ordine e pulizia in piazza

“ La piazza, alla fine della manifestazione, è stata restituita come l’abbiamo trovata, – continuano dalla Lega Legnano – senza imbrattare muri, senza rompere vetrine, come è nello stile delle persone perbene che sanno protestare e che tornano a casa in buon ordine, senza il bisogno di danneggiare alcunché”.

“Il Capitano è sempre più leader del centrodestra”

“Prendiamo atto che alcuni preferiscono stare rinchiusi nelle rassicuranti roccaforti, fantasticando su chi sa quali sviluppi politico-economici, noi invece scendiamo in piazza trovando sostegno e piena rassicurazione che le nostre scelte sono condivise da un numero sempre crescente di cittadini”. E in conclusione: “Si prende la via del ritorno convinti che la strada è quella giusta e che il Capitano è sempre più leader del centro-destra”.