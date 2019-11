Lega in piazza per informare i legnanesi sul tema dell’autonomia regionale.

Lega in piazza sabato 23 novembre

La sezione cittadina della Lega sarà nuovamente in piazza a sostegno del nostro Capitano e per informare i legnanesi sul tema dell’autonomia regionale. “La giornata – spiegano i lumbard – sarà dedicata a spiegare ai cittadini i vantaggi di un’autonomia regionale differenziata, che il Governo giallo rosso si ostina a bloccare, che innescherebbe risparmi per decine di miliardi in Lombardia e aiuterebbe tutto il Paese”. Sabato 23 novembre gli esponenti del Carroccio saranno al mercato cittadino dalle 9 alle 13 e in Galleria Cantoni dalle 15 alle 18.

“Parleremo anche delle nuove apparecchiature della Polizia locale”

“Ci sarà anche modo di parlare di uno degli ultimi provvedimenti della giunta – prosegue la Lega – che ha consentito al Comune di Legnano di ottenere da Regione Lombardia la quasi totale copertura dei costi riferiti a un progetto volto all’ammodernamento delle apparecchiature in dotazione alla Polizia locale. Nello specifico saranno acquistati 17 apparati di videosorveglianza mobile: tre fototrappole, sei body cam, otto dash cam oltre a tre velocipedi a pedalata assistita, due metal detector e dieci radio portatili. Ancora una volta si concretizza nei fatti la nostra ferma volontà di lavorare per rendere Legnano una città più sicura”.

TORNA ALLA HOME PAGE E LEGGI TUTTE LE NOTIZIE