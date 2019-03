Lega Nord Saronno: “Nessuna strage di alleati. Solo egocentrici che hanno optato per l’eutanasia politica”.

La risposta a Indelicato

“Il consigliere indipendente Indelicato, eletto nella lista di Fratelli d’Italia, esterna frequentemente contro l’amministrazione Fagioli – scrive Claudio Sala, segretario Lega Nord Lega Lombarda di Saronno -. Forse le frequentazioni ed amicizie, dichiarate anche pubblicamente, lo inducono ad affermazioni non necessariamente farina del suo sacco. È necessario ricordare a Indelicato che gli alleati sono gli stessi movimenti, partiti e liste che hanno condiviso la campagna elettorale del 2015. Nessuno escluso”.

Lega Nord Saronno: “Nessuna strage di alleati”

“Gli alleati vittime di strage sono – prosegue Sala – singole persone che, a vario titolo, hanno liberamente deciso di non voler più proseguire il percorso con l’amministrazione e, pur ricoprendo ruoli di responsabilità in alcuni casi con

nomina fiduciaria, hanno confuso il rispetto dei ruoli e l’opportunità a favore di filosofeggiamenti vari per

soddisfare il proprio ego smisurato. Si tratta dunque di casi di eutanasia politica volontaria dei soggetti;

soggetti che poi si riciclano come indipendenti, come presidenti di associazioni, come primi firmatari di NO-

tutto”.

“Alleati compatti”

“Gli alleati, quelli veri, si incontrano e collaborano costantemente e con convinzione a sostegno del Sindaco

Fagioli. La Lega ha ottimi rapporti con Fratelli d’Italia, Doma Nunch, Federalisti, Saronno Protagonista,

Saronno al Centro, Forza Italia. Le esternazioni di chi si è autoescluso sono una nota stonata di una musica allegra, vivace e in crescendo che sta regalando un nuovo rinascimento a Saronno”.

La nota di Indelicato

Indelicato aveva diffuso pochi giorni fa una propria nota dedicata alla “La lenta strage degli alleati dell’amministrazione leghista iniziata all’indomani della vittoria alle ultime Comunali” che “prosegue senza sosta”.