Lettere non recapitate, Poste italiane risponde al sindaco di Motta Visconti che aveva lamentato il disservizio: “Ci sono alcune inconguenze”.

Posta non recapitata a Motta, è giunta la risposta di Poste italiane alla lettera con la quale il sindaco Primo De Giulichiedeva chiarimenti ed una soluzione del disservizio. La missiva è firmata dal responsabile di zona Arturo Conte, che scrive: “ln seguito alla sua segnalazione, sono state attivate una serie di verifiche sul centro di distribuzione competente, volte a monitorare I’efficienza del servizio. Dagli accertamenti effettuati è emerso che, nel periodo iniziale dell’anno, si sono effettivamente verificati alcuni rallentamenti causati da un considerevole aumento dei volumi di traffico della corrispondenza. Al fine di ripristinare il più velocemente possibile la regolarità delle consegne, sono stati predisposti interventi di consegna straordinari, in virtù dei quali la zona risulta attualmente priva di giacenze e code di lavorazione.”

“ln seguito ad un’attenta attività di monitoraggio sul territorio – prosegue la risposta di Conte al sindaco -, La informo che sono state riscontrate alcune inconguenze, che purtreppo non permettono uno svolgimento ottimale del servizio di recapito. A tal proposito Poste ltaliane chiede a tutti i cittadini di verificare con i propri fornitori di utenze la completezza del proprio indirizzo, anche con I’indicazione della scala o civico barrato, circostanza per la quale sono state registrate il maggior numero di incongruenze sul territorio. E’ inoltre richiesto il posizionarnento in modo chiaro e visibile del numero civico rilasciato dal Comune e che siano riportati i nominativi completi dei destinatari sul campanello/citofono e sulla cassetta, idonea per forma e dimensione e facilmente accessibile al portalettere”

"L'Azienda – conclude la nota – invita infine la cittadinanza a verificare con accuratezza il timbro apposto sulla corrispondenza in quanto sulterritorio in questione operano anche altri operatori postali. Le rinnovo, nell'ottica di una proficua collaborazione con codesta Amministrazione, I'impegno dell'Azienda a gestire eventuali disservizi che si dovessero verificare"