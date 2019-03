Linea Rho-Gallarate, il Pd dice sì al potenziamento, ma no all’odg che il centrodestra presenterà nel consiglio comunale di martedì 19 marzo 2019.

Linea Rho-Gallarate, il Pd precisa

“Onde evitare errate interpretazioni, si precisa che il titolo del comunicato inviato ieri (lunedì 18 marzo) ‘Perché diciamo no’ si riferisce all’ordine del giorno sull’argomento in oggetto che il centro destra presenterà stasera in consiglio comunale. Non certamente al potenziamento ferroviario, che il Pd invece chiede da lungo tempo”. A specificarlo è Umberto Silvestri, referente per la comunicazione del Partito democratico di Legnano.