L’opposizione diserta il Consiglio comunale di S.Vittore Olona.

L’opposizione diserta il Consiglio: “Stop alla giunta”

Tiene fortemente banco la notizia delle dimissioni dell’ex assessore alla Cultura e Politiche giovanili Maura Alessia Pera. Nel pomeriggio di venerdì 7 dicembre il Consiglio comunale che ha visto l’ingresso nella maggioranza di Rodolfo Nebuloni al posto di Pera.

Tutta l’opposizione era assente, una seduta insomma che ha visto la presenza unicamente della giunta e della maggioranza (da cui mancava però il consigliere Lucia Luciani).

“Non abbiamo ritenuto di presenziare al Consiglio – affermano in una nota congiunta tutti i gruppi di minoranza Patto Civico di Alberto Fedeli, Persone Per Sanvittore di Roberto Morlacchi e Vivi S.Vittore-Progetto Comune di Erika Regalia e Rossella Marinoni – per non legittimare politicamente, neppure con la nostra presenza, il tentativo di prosecuzione di questa Amministrazione, ormai priva di credibilità e in stato di profonda crisi. Un’Amministrazione in difficoltà anche a surrogare Pera con un nuovo consigliere del gruppo di maggioranza, individuato dopo ben due rinunce di altri membri della lista Vercesi”.

La solidarietà all’ex assessore

“La nostra assenza – proseguono i gruppi di opposizione – ha voluto essere anche un gesto di solidarietà verso Pera, a fronte dei sorprendenti commenti del sindaco alla sue dimissioni, connotati da ipocrisia, falso stupore, autoassoluzione senza la benchè minima autocritica, negazione dell’evidenza di contrasti che non possono essere ignorati o ridicolmente derubricati a problemi comunicativi per ‘timidezza’ dell’ex assessore, il tutto senza mai esprimere una qualche parola di gratitudine per il lavoro da lei svolto, se non tardivamente e con ringraziamenti di circostanza. Interpretando il sentimento di tutta la nostra comunità, sempre più distante e non rappresentata da questa Amministrazione – concludono da Patto Civico, Persone Per Sanvittore e Vivi S.Vittore-Progetto Comune -, vogliamo esprimere a Pera tutti i nostri ringraziamenti, certamente non di circostanza nè scontati, per l’attività svolta come assessore alla Cultura”.

