Luigi Alfieri guida la civica di centrodestra ad Arluno. Si chiama “Noi con Alfieri sindaco” la lista civica – appoggiata da Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia – che sostiene la candidatura a sindaco dell’attuale consigliere di opposizione Luigi Alfieri.

Nei giorni scorsi il gruppo ha definito anche il simbolo, sintesi tra la componente civica e quella partitica della lista. “Siamo una squadra con molteplici persone, a cominciare dal candidato sindaco, senza tessere di partito, sostenuta dalla coalizione compatta di centrodestra, che ha visto in Luigi Alfieri la persona giusta per far ripartire Arluno dopo quasi 35 anni di governo di centrosinistra che hanno di fatto ingessato il paese”, affermano Nella Corrado, segretario cittadino della Lega, Andrea Metry, coordinatore di Forza Italia, e Marco Deluca, referente arlunese per Fratelli d’Italia.

Al lavoro per il programma

Ora la lista è al lavoro per la definizione dei 16 candidati consiglieri e del programma elettorale: “Presenteremo proposte serie e attuabili, non il solito libro dei sogni. I punti cardine saranno sicurezza, ordine e decoro, efficienza della macchina comunale e riqualificazione del centro storico. Inoltre, dovremo essere bravi a non perdere le occasioni che potranno arrivare dalla riqualificazione dell’area ex Expo”, dichiara il candidato sindaco Luigi Alfieri.