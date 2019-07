Mafia dei colletti bianchi, Silvia Scurati: “Ottimo lavoro dei Carabinieri”

Mafia dei colletti bianchi, Silvia Scurati, consigliera regionale della Lega, commenta positivamente gli arresti effettuati tra le ‘Ndrine di Legnano e Varese ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, danneggiamento seguito da incendio, estorsione, violenza privata, lesioni personali aggravate, minaccia, detenzione e porto abusivo di armi, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

“Ottimo lavoro dei Carabinieri impegnati oggi nell’operazione Krimisa coordinata dalla Direzione distrettuale Antimafia di Milano e che ha visto numerose manette scattare ai polsi di esponenti della criminalità organizzata. La mafia dei colletti bianchi e dei loro sodali è un costante rischio per i nostri territori, per la sua ramificazione e gli oscuri legami che insidiano la politica. Come ha ribadito il Ministro Salvini a Vibo Valentia il 2 luglio scorso, la lotta alla criminalità è LA PRIORITÀ.”