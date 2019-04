Magenta come una giungla, sfalci al via. Si moltiplicano le lamentele per l’erba alta in città. Numerosi i cittadini che hanno inondato i social di foto e lamentele per la crescita incontrollata di siepi e manti erbosi pubblici.

Magenta come una giungla

Dal quartiere nord al parco di casa Giacobbe, insomma, Magenta sembra una giungla. “Chi non è partito per mete esotiche per questo lungo ponte non deve rammaricarsi… la foresta tropicale è arrivata nel quartiere Nord! Riusciremo a vedere un primo sfalcio dell’erba prima dell’estate?”, ironizza la consigliera comunale del Pd, Eleonora Preti.

Sfalci al via

Saranno le lamentele o la programmazione degli sfalci entrata nel vivo, ma l’assessore Laura Cattaneo rassicura tutti: da lunedì 29 aprile, via al taglio dell’erba, proprio in zona nord e a seguire in parchi e aree verdi di tutta la città.