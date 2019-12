Magenta, operazione Natale sicuro al via, grazie alla proficua collaborazione tra Polizia locale e Carabinieri.

Magenta, sarà un Natale sicuro

“Ringrazio il nostro nuovo Comandante della Polizia Locale Dottor Sallemi ed il Maresciallo Maggiore Massimo Simone, per la fattiva e concreta collaborazione instauratasi in queste settimane sul progetto Natale Sicuro. Le buone pratiche non vanno mai in pensione, cosi, dopo la felice esperienza vissuta l’anno passato, anche per il 2019, i Carabinieri e la nostra Polizia Locale, saranno impegnati insieme, per concretizzare nuovi controlli con pattuglie sia in divisa, sia in borghese e con l’ausilio anche di pattuglie appiedate, per tutto il periodo natalizio”, commenta l’assessore alla Sicurezza Simone Gelli.

L’obiettivo

I nuovi controlli inseriti nel progetto Natale Sicuro, partiranno dunque nei prossimi giorni e abbracceranno l’intero periodo delle festività natalizie. Con questi nuovi servizi, vogliamo, insieme offrire un maggior controllo del territorio in un momento critico dell’anno. “Intendiamo essere presenti nelle vie dello shopping natalizio ma non solo. Intendiamo dare un servizio a tutti i commercianti e a tutti coloro i quali verranno nella nostra città. Ogni giorno cerchiamo di fornire alla nostra comunità una tipologia di sicurezza integrata e gestita da tutte le forze dell’ordine presenti in città”, aggiunge il vicesindaco. I numeri utili: Polizia Locale: 02/97999, Stazione dei Carabinieri di Magenta: 02 97298246.